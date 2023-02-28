Mirdzhalol Jumaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirdzhalol Jumaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirdzhalol Jumaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirdzhalol Jumaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirdzhalol Jumaev 16 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирджалол Джумаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirdzhalol Jumaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Mirdzhalol Jumaev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirdzhalol Jumaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirdzhalol Jumaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirdzhalol Jumaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirdzhalol Jumaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

Mirdzhalol Jumaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirdzhalol Jumaev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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