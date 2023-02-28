Mirgiyoz Sulaymonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirgiyoz Sulaymonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirgiyoz Sulaymonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirgiyoz Sulaymonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirgiyoz Sulaymonov 2 Ocak 1991 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Миргиёз Таштемир оглы Сулайманов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirgiyoz Sulaymonov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirgiyoz Sulaymonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mirgiyoz Sulaymonov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirgiyoz Sulaymonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirgiyoz Sulaymonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirgiyoz Sulaymonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirgiyoz Sulaymonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Bunyodkor

16 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

Mirgiyoz Sulaymonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirgiyoz Sulaymonov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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