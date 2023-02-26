Mirian Jikia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirian Jikia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirian Jikia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirian Jikia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirian Jikia 14 Ekim 1990 tarihinde Senaki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მირიან ჯიქია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirian Jikia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına - tarihinde katılmıştır. Mirian Jikia'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirian Jikia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirian Jikia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirian Jikia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirian Jikia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC Liakhvi

- yılında FC Telavi

Mirian Jikia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirian Jikia şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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