Mirin devam edemedi

Beşiktaş'ın Fransız savunmacısı Nicolas Isimat-Mirin, BB Erzurumspor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında ikinci yarıda yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, BB Erzurumspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında belinden yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş'ın kullandığı korner atışı sırasında hücuma destek veren Fransız futbolcu, Egemen Korkmaz ile girdiği ikili mücadele sonrasında belinin üzerine sert şekilde yere düşmüştü. Bu pozisyonun ardından oyuna devam eden ancak tekrar yerde kalan Mirin'e sağlık ekipleri müdahale etti. İlk yarı boyunca sahada kalan tecrübeli savunmacı, devrenin bitmesiyle birlikte oyuna devam edemedi. Bu futbolcunun yerine ikinci yarıda Mustafa Pektemek oyuna dahil oldu. Mirin'in çıkmasının ardından Medel savunmaya geçti.

Kaynak: İHA