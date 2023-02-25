Mirjan Hima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirjan Hima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirjan Hima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirjan Hima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirjan Hima 26 Mayıs 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirjan Hima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LiljAgency yapmaktadır. Mirjan Hima, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirjan Hima'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirjan Hima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirjan Hima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirjan Hima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirjan Hima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lentigione

1 Temmuz 2017 yılında Clodiense

1 Temmuz 2018 yılında KF Spartaku

26 Eylül 2019 yılında KF Klosi

17 Ocak 2020 yılında KS Burreli

24 Ağustos 2020 yılında KF Erzeni

1 Temmuz 2021 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Mirjan Hima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirjan Hima şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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