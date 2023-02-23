Mirko İvanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko İvanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko İvanovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko İvanovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko İvanovski 31 Ekim 1989 tarihinde Bitola şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мирко Ивановски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko İvanovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirko İvanovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirko İvanovski'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko İvanovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko İvanovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mirko İvanovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko İvanovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pelister Bitola

1 Temmuz 2008 yılında Makedonija

1 Şubat 2009 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2010 yılında Makedonija

1 Temmuz 2010 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2012 yılında Astra Giurgiu

23 Temmuz 2014 yılında CFR Cluj

20 Ocak 2015 yılında Videoton FC

28 Ocak 2016 yılında Boluspor

11 Temmuz 2016 yılında Slaven Belupo

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

6 Eylül 2019 yılında Diósgyőr

6 Eylül 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

19 Ocak 2023 yılında Concordia

Mirko İvanovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko İvanovski şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirko İvanovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pelister Bitola (-2006)

Kuzey Makedonya takımında 21 numaralı formasıyla 22 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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