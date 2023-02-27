Mirko Kramaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Kramaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Kramaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Kramaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Kramaric 27 Ocak 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Mirko Kramarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Kramaric Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MH Sportsmanagement yapmaktadır. Mirko Kramaric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Kramaric'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirko Kramaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Kramaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Kramaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Kramaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2008 yılında NK Lokomotiva

28 Ocak 2011 yılında Inter Zapresic

24 Ocak 2014 yılında NK Istra

8 Ağustos 2014 yılında Haugesund

1 Ocak 2016 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2017 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2019 yılında Steinsel

27 Ocak 2022 yılında E. Ettelbrück

Mirko Kramaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Kramaric şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirko Kramaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GNK Dinamo Zagreb (bis 2008)

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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