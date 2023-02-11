Mirko Ladron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Ladron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Ladron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Ladron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Ladron 23 Şubat 1999 tarihinde Baradero (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mirko Ladrón De Guevara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Ladron Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirko Ladron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mirko Ladron'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko Ladron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mirko Ladron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Ladron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Ladron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında All Boys II

2 Ocak 2020 yılında All Boys

Mirko Ladron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Ladron şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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