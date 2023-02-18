Mirko Milikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Milikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Milikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Milikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Milikic 24 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирко Миликић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Milikic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Mirko Milikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Milikic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko Milikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Milikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Milikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Milikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

30 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

2 Ekim 2020 yılında NK Celje

16 Şubat 2021 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2021 yılında NK Celje

1 Ağu 2021 yılında Zarkovo

30 Haziran 2022 yılında NK Celje

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Mirko Milikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Milikic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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