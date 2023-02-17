Mirko Mutavcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Mutavcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Mutavcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Mutavcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Mutavcic 29 Ocak 2001 tarihinde Nova Gorica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Mirko Mutavčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Mutavcic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Mirko Mutavcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Mutavcic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirko Mutavcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Mutavcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Mutavcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Mutavcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında ND Primorje

30 Haziran 2021 yılında NK Maribor

2 Ağu 2022 yılında NK Domzale

Mirko Mutavcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Mutavcic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mirko Mutavcic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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