Mirko Nikolasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Nikolasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Nikolasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Nikolasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Nikolasevic 24 Mayıs 2005 tarihinde Bačka Palanka şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Nikolasevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirko Nikolasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Nikolasevic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko Nikolasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Nikolasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Nikolasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Nikolasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2019 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

26 Temmuz 2022 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Mirko Nikolasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Nikolasevic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mirko Nikolasevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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