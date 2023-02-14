Mirko Salvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Salvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Salvi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Salvi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Salvi 14 Şubat 1994 tarihinde Yverdon-les-Bains şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Salvi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Mirko Salvi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Salvi'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirko Salvi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mirko Salvi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Salvi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Salvi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel

1 Temmuz 2014 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2015 yılında FC Basel

7 Ocak 2016 yılında FC Lugano

30 Haziran 2017 yılında FC Basel

1 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

5 Temmuz 2018 yılında FC Luzern

30 Haziran 2019 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Mirko Salvi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Salvi şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirko Salvi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yverdon-Sport FC (2001-2009), FC Basel 1893 (2009-2011)

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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