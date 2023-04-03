Mirko Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mirko Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mirko Savic 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mirko Savic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Savic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mirko Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mirko Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında Macva U19
Mirko Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mirko Savic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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