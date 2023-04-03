Mirko Susak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Susak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Susak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mirko Susak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mirko Susak 15 Haziran 2004 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mirko Sušak şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mirko Susak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mirko Susak'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mirko Susak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mirko Susak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17
1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19
11 Ağustos 2022 yılında NK Rudes U19
26 Ocak 2023 yılında Din. Zagreb U19
1 Şubat 2023 yılında Lokomotiva U19
Mirko Susak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mirko Susak şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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