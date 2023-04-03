Mirko Susak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Susak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mirko Susak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirko Susak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.