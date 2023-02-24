Mirko Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Todorovic 22 Ağustos 1985 tarihinde Cacak şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Todorovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jinghui Ho yapmaktadır. Mirko Todorovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 12 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mirko Todorovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Todorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Todorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Todorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Sarajevo

1 Ocak 2011 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2011 yılında FK Bokelj

15 Aralık 2016 yılında Southern Myanmar

12 Ocak 2018 yılında FK Bokelj

23 Ağustos 2019 yılında Senglea Ath.

12 Şubat 2020 yılında Arsenal Tivat

Mirko Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Todorovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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