Mirlind Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirlind Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirlind Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirlind Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirlind Kryeziu 26 Ocak 1997 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirlind Kryeziu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Mirlind Kryeziu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 11 Nisan 2017 tarihinde katılmıştır. Mirlind Kryeziu'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mirlind Kryeziu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.kryeziu31

Mirlind Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mirlind Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mirlind Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirlind Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U21

6 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2016 yılında FC Zürich U21

11 Nisan 2017 yılında FC Zürich

15 Şubat 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2021 yılında FC Zürich

Mirlind Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirlind Kryeziu şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirlind Kryeziu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (2004–2015)

Kosova takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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