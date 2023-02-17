Mirnes Becirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirnes Becirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirnes Becirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirnes Becirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirnes Becirovic 10 Ocak 1989 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Mirnes Bećirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirnes Becirovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mirnes Becirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mirnes Becirovic'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirnes Becirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirnes Becirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirnes Becirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirnes Becirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2003 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2004 yılında St. Pölten U17

1 Temmuz 2006 yılında St. Pölten U19

1 Temmuz 2008 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2012 yılında First Vienna FC

1 Temmuz 2014 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2016 yılında FAC

Mirnes Becirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirnes Becirovic şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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