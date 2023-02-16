Mirnes Pepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirnes Pepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirnes Pepic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirnes Pepic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirnes Pepic 19 Aralık 1995 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Мирнес Пепић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirnes Pepic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Mirnes Pepic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mirnes Pepic'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirnes Pepic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirnes Pepic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirnes Pepic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirnes Pepic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Reutlingen U17

1 Temmuz 2012 yılında Reutlingen U19

1 Ocak 2013 yılında SSV Reutlingen

1 Temmuz 2013 yılında Paderborn

21 Temmuz 2016 yılında Aue

1 Temmuz 2018 yılında Hansa Rostock

14 Ağu 2020 yılında MSV Duisburg

27 Ağu 2021 yılında Würzb. Kickers

1 Ağu 2022 yılında SV Meppen

Mirnes Pepic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirnes Pepic şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirnes Pepic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SF Rammingen, BFC Pfullingen, SSV 1846 Ulm, SSV Reutlingen

Karadağ U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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