Mirnes Sito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirnes Sito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirnes Sito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirnes Sito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirnes Sito 18 Mart 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirnes Šito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirnes Sito Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirnes Sito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirnes Sito'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirnes Sito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirnes Sito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirnes Sito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirnes Sito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

2 Temmuz 2022 yılında Po­dri­nje

Mirnes Sito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirnes Sito şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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