Miro Bakula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miro Bakula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miro Bakula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miro Bakula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miro Bakula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miro Bakula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miro Bakula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miro Bakula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miro Bakula 18 Haziran 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miro Bakula Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCIRAMANAGEMENT yapmaktadır. Miro Bakula, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Miro Bakula'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miro Bakulaboyu ve yaşı kaç

Miro Bakula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miro Bakula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Miro Bakula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miro Bakula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2015 yılında Lokomotiva Jgd

2 Eylül 2016 yılında Spansko

13 Ekim 2017 yılında NK Lucko

12 Ağu 2020 yılında NK Osijek U19

4 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

25 Temmuz 2022 yılında Cibalia

25 Ocak 2023 yılında NK Osijek II

1 Şubat 2023 yılında NK Jarun

Miro Bakula kimdir

Miro Bakula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miro Bakula şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Miro Bakula nereli

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