Miro Soldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miro Soldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miro Soldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miro Soldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miro Soldo 16 Nisan 2002 tarihinde Kilchberg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miro Soldo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Azar Sport yapmaktadır. Miro Soldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Miro Soldo'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miro Soldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miro Soldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miro Soldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miro Soldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2019 yılında Din. Zagreb U19

21 Eylül 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında FC Schaffhausen

Miro Soldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miro Soldo şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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