Miro Tenho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miro Tenho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miro Tenho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miro Tenho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miro Tenho 2 Nisan 1995 tarihinde Kaarina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miro Tenho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Miro Tenho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miro Tenho'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miro Tenho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miro Tenho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miro Tenho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miro Tenho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Åbo IFK

16 Ocak 2014 yılında TPS

3 Ocak 2019 yılında FC Inter

1 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

Miro Tenho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miro Tenho şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Miro Tenho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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