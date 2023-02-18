Miroljub Pesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroljub Pesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroljub Pesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroljub Pesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroljub Pesic 23 Ekim 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroljub Pesic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miroljub Pesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 2 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Miroljub Pesic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miroljub Pesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroljub Pesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroljub Pesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroljub Pesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zeleznik Belgr.

3 Şubat 2013 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2013 yılında Zeleznik Belgr.

1 Temmuz 2013 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2014 yılında Zeleznik Belgr.

30 Haziran 2014 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2014 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2015 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Sindjelic Bg

2 Ağu 2020 yılında Macva

Miroljub Pesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroljub Pesic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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