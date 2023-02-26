Miron Tal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miron Tal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miron Tal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miron Tal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miron Tal 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מירון טל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miron Tal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Miron Tal'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miron Tal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miron Tal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miron Tal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miron Tal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2022 yılında B. Jerusalem

Miron Tal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miron Tal şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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