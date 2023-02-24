Miroslav Budinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Budinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Budinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Budinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Budinov 23 Ocak 1986 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мирослав Владимиров Будинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Budinov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miroslav Budinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav Budinov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Budinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Budinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Budinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Budinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Akademik Sofia

1 Eylül 2010 yılında Cherno More

9 Ağustos 2011 yılında Sportist Svoge

19 Ağustos 2012 yılında Lyubimets

17 Ocak 2014 yılında Ethn.Sageikon

1 Temmuz 2014 yılında Dunav

1 Ocak 2018 yılında Septemvri Sofia

13 Şubat 2019 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2021 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

7 Temmuz 2022 yılında Dunav

Miroslav Budinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Budinov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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