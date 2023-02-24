Miroslav Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Georgiev 19 Ekim 2005 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Мирослав Петков Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Georgiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miroslav Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Miroslav Georgiev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Georgiev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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