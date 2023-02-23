Miroslav Gono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Gono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Gono kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miroslav Gono ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miroslav Gono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Gono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Gono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Gono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Gono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Gono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Gono 1 Kasım 2000 tarihinde Piešťany şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Gono Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav Gono'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Gono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gonnko/

Miroslav Gono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Gono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Miroslav Gono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Gono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2016 yılında AS Trencin U19

24 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina U19

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2020 yılında MSK Zilina

2 Eylül 2022 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2023 yılında MSK Zilina

Miroslav Gono kimdir

Miroslav Gono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Gono şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Miroslav Gono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miroslav Gono nereli

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