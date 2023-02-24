Miroslav Grumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Grumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Grumic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miroslav Grumic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miroslav Grumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Grumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Grumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Grumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Grumic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Grumic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Grumic 29 Haziran 1984 tarihinde Apatin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Mиpocлaв Гpумић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Grumic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Csaba Kovacsevics yapmaktadır. Miroslav Grumic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miroslav Grumic'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Grumic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Grumic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miroslav Grumic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Grumic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Vorskla Poltava

1 Ocak 2009 yılında Banat Zrenjanin

21 Şubat 2011 yılında Kaposvár

24 Temmuz 2012 yılında Pécsi MFC

21 Şubat 2014 yılında Diósgyőr

27 Temmuz 2016 yılında Kisvárda

17 Şubat 2017 yılında Kozármisleny

14 Temmuz 2017 yılında Haladás

23 Ocak 2019 yılında Zalaegerszeg

29 Ocak 2020 yılında Szeged

21 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Miroslav Grumic kimdir

Miroslav Grumic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Grumic şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Miroslav Grumic nereli

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