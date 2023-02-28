Miroslav Kacer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Kacer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Kacer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Kacer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Kacer 2 Şubat 1996 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Káčer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Kacer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Miroslav Kacer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav Kacer'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Kacer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Kacer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Kacer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Kacer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında MSK Zilina

3 Ağustos 2020 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Miroslav Kacer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Kacer şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miroslav Kacer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MSK Zilina

Slovakya takımında 6 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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