Miroslav Konopek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Konopek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Konopek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Konopek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Konopek 28 Mart 1991 tarihinde Derventa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Konopek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Miroslav Konopek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miroslav Konopek'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Konopek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Konopek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Konopek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Konopek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2009 yılında C. Sesvete U19

21 Ağu 2009 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2010 yılında NK Lokomotiva

30 Ağu 2010 yılında NK Rudes

31 Aralık 2010 yılında NK Lokomotiva

22 Temmuz 2011 yılında HNK Gorica

9 Şubat 2012 yılında NK Lokomotiva

10 Şubat 2012 yılında NK Rudes

27 Temmuz 2012 yılında NK Oriolik

27 Şubat 2013 yılında Marsonia 1909

2 Ağu 2013 yılında NK Oriolik

30 Ağu 2013 yılında NK Rudes

4 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb

12 Şubat 2016 yılında NK Lucko

12 Ağu 2016 yılında FC Breitenrain

10 Ağu 2019 yılında FC Neuenhof

23 Ocak 2020 yılında FC Klingnau

1 Temmuz 2020 yılında FC Breitenrain

Miroslav Konopek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Konopek şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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