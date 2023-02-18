Miroslav Maricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Maricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Maricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Maricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Maricic 21 Ocak 1998 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирослав Маричић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Maricic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miroslav Maricic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miroslav Maricic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Maricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Maricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Maricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Maricic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

1 Ocak 2023 yılında Mladost

Miroslav Maricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Maricic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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