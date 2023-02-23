Miroslav Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Marinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miroslav Marinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miroslav Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Marinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Marinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Marinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Marinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Marinov 7 Mart 2004 tarihinde Vratsa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мирослав Калинов Маринов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Marinov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALPORTAL yapmaktadır. Miroslav Marinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Miroslav Marinov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Marinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.marinov15/

http://www.facebook.com/MiroMarinovOfficial/

Miroslav Marinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Marinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Miroslav Marinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Marinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında Botev Vratsa

Miroslav Marinov kimdir

Miroslav Marinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Marinov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

POFK Botev Vratsa

Miroslav Marinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Miroslav Marinov nereli

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