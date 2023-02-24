Miroslav Milchov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Milchov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Milchov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Milchov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Milchov 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Milchov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 22 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav Milchov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miroslav Milchov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav Milchov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav Milchov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Milchov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2022 yılında Strumska Slava

Miroslav Milchov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Milchov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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