Miroslav Minarcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Minarcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Minarcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Miroslav Minarcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Miroslav Minarcik 10 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Minárčik şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Miroslav Minarcik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Lisen B futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen B takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Miroslav Minarcik'nin SK Lisen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Miroslav Minarcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Miroslav Minarcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2011 yılında Liptovsky Mik.
20 Eylül 2011 yılında MSK Zilina B
26 Eylül 2012 yılında Meteor Praha
18 Temmuz 2017 yılında SK Lisen
10 Ağustos 2019 yılında Rosice
22 Şubat 2021 yılında SK Lisen B
Miroslav Minarcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Miroslav Minarcik şuan SK Lisen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.