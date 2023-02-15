Mirsad Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Basic 15 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Basic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mirsad Basic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirsad Basic'nin Östers IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirsad Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mirsad Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mirsad Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2023 yılında Östers IF

Mirsad Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Basic şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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