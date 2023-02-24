Mirsad Cabric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Cabric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Cabric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Cabric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Cabric 28 Ocak 2002 tarihinde Tesanj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirsad Čabrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Cabric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini as-11.com yapmaktadır. Mirsad Cabric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsad Cabric'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirsad Cabric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsad Cabric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirsad Cabric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Cabric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tuzla City U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

28 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

31 Aralık 2021 yılında FK Tuzla City

14 Şubat 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Mirsad Cabric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Cabric şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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