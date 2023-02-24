Mirsad Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirsad Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirsad Hasanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mirsad Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirsad Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Hasanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Hasanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Hasanovic 3 Temmuz 1995 tarihinde Glogova şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirsad Hasanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Hasanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirsad Hasanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsad Hasanovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirsad Hasanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsad Hasanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mirsad Hasanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Hasanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Mirsad Hasanovic kimdir

Mirsad Hasanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Hasanovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mirsad Hasanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mirsad Hasanovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aleksey Chernodarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Chernodarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Chernodarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Chernodarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erisildo Smaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erisildo Smaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erisildo Smaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erisildo Smaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniyal Cherivkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniyal Cherivkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniyal Cherivkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniyal Cherivkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asion Daja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asion Daja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asion Daja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asion Daja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi