Mirsad Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Hasanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Hasanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Hasanovic 3 Temmuz 1995 tarihinde Glogova şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirsad Hasanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Hasanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirsad Hasanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsad Hasanovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirsad Hasanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsad Hasanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirsad Hasanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Hasanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Mirsad Hasanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Hasanovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mirsad Hasanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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