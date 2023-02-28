Mirsad Miraljemovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Miraljemovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Miraljemovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Miraljemovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Miraljemovic 26 Nisan 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mirsad Miraljemović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Miraljemovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Mirsad Miraljemovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsad Miraljemovic'nin FK Zeleziarne Podbrezova U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirsad Miraljemovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsad Miraljemovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirsad Miraljemovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Miraljemovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2019 yılında Partizan U17

5 Şubat 2021 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2021 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U18

6 Temmuz 2022 yılında Podbrezova U19

Mirsad Miraljemovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Miraljemovic şuan FK Zeleziarne Podbrezova U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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