Mirsad Ramic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Ramic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Ramic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Ramic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Ramic 6 Aralık 1992 tarihinde Jablanica şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirsad Ramić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Ramic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Mirsad Ramic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsad Ramic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirsad Ramic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsad Ramic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirsad Ramic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Ramic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2011 yılında Zeljeznicar

1 Şubat 2013 yılında Zvijezda G.

30 Haziran 2013 yılında Zeljeznicar

19 Temmuz 2013 yılında Travnik

31 Aralık 2013 yılında Zeljeznicar

1 Ağustos 2014 yılında Turbina J.

20 Ocak 2015 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2015 yılında Sloga Ljubuski

12 Ocak 2016 yılında Zvijezda G.

4 Temmuz 2016 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

14 Temmuz 2021 yılında Sloboda Tuzla

31 Mayıs 2022 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Mirsad Ramic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Ramic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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