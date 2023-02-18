Mirsad Sulejmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsad Sulejmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsad Sulejmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsad Sulejmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsad Sulejmanovic 30 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsad Sulejmanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent yapmaktadır. Mirsad Sulejmanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsad Sulejmanovic'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirsad Sulejmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsad Sulejmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirsad Sulejmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsad Sulejmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dietach Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2013 yılında SK Vorwärts II

1 Temmuz 2015 yılında Vorwärts Steyr

25 Ağu 2020 yılında Juniors OÖ

30 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

Mirsad Sulejmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsad Sulejmanovic şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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