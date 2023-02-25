Mirsahib Abbasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirsahib Abbasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirsahib Abbasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirsahib Abbasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirsahib Abbasov 19 Ocak 1993 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mirsahib Miryavər oğlu Abbasov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirsahib Abbasov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Communication yapmaktadır. Mirsahib Abbasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirsahib Abbasov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirsahib Abbasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirsahib Abbasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirsahib Abbasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirsahib Abbasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zira FK

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2022 yılında Zira FK

Mirsahib Abbasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirsahib Abbasov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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