Miryokefalon Zaferi’nin 843. yıldönümü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 843 yıl önce Çivril ilçesinde yaşanan ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı anma etkinlikleri kapsamında bir panel düzenledi. Başkan Osman Zolan, "Bize düşen, ecdadımızın yapmış olduğu güzelliklere, bırakmış olduğu vatana, bayrağa ve tüm emanetlere sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül 1176'da Çivril İlçesi'nde Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan'ın zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın 843. yıldönümü anma etkinlikleri dolayısıyla bir panel düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Miryokefalon Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli bir zafer olduğunu kaydetti. Vural, "Bizler için bu zaferin ayrı bir önemi var. Bu zaferlerin coşkuyla kutlanması gerektiğini ve bizden sonraki nesillerin de bu kutlamaların coşkusunu artırmalarını ve bu bilince ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Osman Zolan: "Anadolu çok değerli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında, Miryokefalon Savaşı'nın sıradan bir zafer olmadığını, Anadolu'nun Türk yurdu olması noktasındaki öneminden bahsetti. Başkan Osman Zolan, "O günden bugüne birçok mücadele ve savaşlar olmuş. Anadolu çok değerli, burası bir köprü, İpek Yolu'nun geçtiği yer. Ecdat çok değerli bir yeri bize vatan olarak bırakmış. Bize düşen ecdadımızın yapmış olduğu güzelliklere, bırakmış olduğu vatana, bayrağa, emanetlere sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız " dedi.

"Biz burada ilelebet kalmaya devam edeceğiz"

Başkan Zolan, "Miryokefalon Zaferi'ni kutlamak ve önemini anlamak gerekiyor. Bugün ile kıyaslamak gerekiyor. Miryokefalon bir haçlı seferiydi. Daha öncesinde Kazıkbeli'nde bir haçlı seferi var. Çanakkale'de de saldırdılar. Bunların hepsi haçlı seferi ruhunda" diye konuştu. Haçlı seferlerinin geçmişten günümüze şekil değişimi yaşadığını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Bu saldırılar bugün de devam ediyor ve ilelebet devam edecek. Bizim bu bilince varmamız lazım. Şekil ve renk değişir ama hedef değişmez. Biz burada ilelebet kalmaya devam edeceğiz. En son Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda "Gitmiyoruz, Anadolu bizim" dedik. Bu kutsal topraklar sonsuza kadar aziz Türk milletimizin olmaya, bayrağımız dalgalanıp ezanımız okunmaya devam edecek."

Miryokefalon Zaferi konuşuldu

Açılış konuşmaların ardından panelde Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Mithat Aydın, Prof. Dr. Hasan Kara ile Afyon Kocatepe Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Balık ve yerel tarih araştırmacısı Münir Sayhan'ın konuşmacı olarak yer aldı. Akademisyenler tarihi zaferle ilgili bilimsel tespitleri alıntılarla paylaşarak, sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA