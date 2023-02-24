Mirza Becirhodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Becirhodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Becirhodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Becirhodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Becirhodzic 8 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bečirhodžić Mirza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Becirhodzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirza Becirhodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Mirza Becirhodzic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirza Becirhodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Becirhodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mirza Becirhodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Becirhodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Becirhodzic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.