Mirza Bradaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Bradaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Bradaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Bradaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Bradaric 5 Şubat 2000 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mirza Bradarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Bradaric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirza Bradaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mirza Bradaric'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirza Bradaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Bradaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirza Bradaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Bradaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

17 Temmuz 2019 yılında FK Gorazde

4 Mart 2020 yılında Simm-Bau

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2021 yılında NK Vitez

3 Mart 2022 yılında Po­dri­nje

Mirza Bradaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Bradaric şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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