Mirza Hasanbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Hasanbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirza Hasanbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirza Hasanbegovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mirza Hasanbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Hasanbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Hasanbegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Hasanbegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Hasanbegovic 19 Temmuz 2001 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Hasanbegovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&B SPORT yapmaktadır. Mirza Hasanbegovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirza Hasanbegovic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Mirza Hasanbegovicboyu ve yaşı kaç

Mirza Hasanbegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Hasanbegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mirza Hasanbegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Hasanbegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2020 yılında Lok. Plovdiv

19 Eylül 2020 yılında Venezia U19

1 Temmuz 2021 yılında Venezia

31 Ağu 2021 yılında ND Gorica

31 Aralık 2021 yılında Venezia

7 Ocak 2022 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2022 yılında Venezia

24 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında NK Domzale

Mirza Hasanbegovic kimdir

Mirza Hasanbegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Hasanbegovic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mirza Hasanbegovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mirza Hasanbegovic nereli

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