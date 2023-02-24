Mirza Hot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Hot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Hot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Hot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Hot 6 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Мирза Хот şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Hot Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirza Hot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mirza Hot'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirza Hot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza Hot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirza Hot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Hot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında Kom Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Mladost DG

Mirza Hot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Hot şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mirza Hot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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