Mirza İdrizovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza İdrizovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza İdrizovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza İdrizovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza İdrizovi 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza İdrizovi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent yapmaktadır. Mirza İdrizovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mirza İdrizovi'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirza İdrizovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirza İdrizovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirza İdrizovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza İdrizovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2021 yılında Jedinstvo

Mirza İdrizovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza İdrizovi şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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