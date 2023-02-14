Mirza Mujcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Mujcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mirza Mujcic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mirza Mujcic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mirza Mujcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Mujcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirza Mujcic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirza Mujcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirza Mujcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirza Mujcic 7 Ağu 1994 tarihinde Kungälv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mirza Mujčić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirza Mujcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Mirza Mujcic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirza Mujcic'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mirza Mujcicboyu ve yaşı kaç

Mirza Mujcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mirza Mujcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mirza Mujcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirza Mujcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GAIS

19 Şubat 2015 yılında Utsiktens BK

18 Ağu 2015 yılında Mjølner

1 Aralık 2015 yılında Utsiktens BK

12 Mart 2016 yılında Notodden

8 Mart 2017 yılında Víkingur Ó.

2 Ağu 2017 yılında Lysekloster IL

12 Ocak 2018 yılında Brattvag IL

8 Ocak 2019 yılında Lysekloster IL

15 Şubat 2019 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Mirza Mujcic kimdir

Mirza Mujcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirza Mujcic şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IK Kongahälla, GAIS Göteborg (bis 12/2011)

Mirza Mujcic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Mirza Mujcic nereli

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