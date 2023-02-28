Mirzhakhon Mirakhmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzhakhon Mirakhmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirzhakhon Mirakhmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirzhakhon Mirakhmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirzhakhon Mirakhmadov 15 Temmuz 1997 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Миржаҳон Мирахмадович Мираҳмадов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirzhakhon Mirakhmadov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Moscow yapmaktadır. Mirzhakhon Mirakhmadov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mirzhakhon Mirakhmadov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirzhakhon Mirakhmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirzhakhon Mirakhmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirzhakhon Mirakhmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirzhakhon Mirakhmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bunyodkor

1 Ağustos 2017 yılında FK Obod

31 Aralık 2017 yılında Bunyodkor

5 Ocak 2022 yılında Pakhtakor

18 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

31 Aralık 2022 yılında Pakhtakor

Mirzhakhon Mirakhmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirzhakhon Mirakhmadov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mirzhakhon Mirakhmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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