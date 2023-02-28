Mirzhalol Mirzaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzhalol Mirzaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirzhalol Mirzaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirzhalol Mirzaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirzhalol Mirzaev 13 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Миржалол Мирзаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirzhalol Mirzaev Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mirzhalol Mirzaev'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirzhalol Mirzaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirzhalol Mirzaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Mirzhalol Mirzaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirzhalol Mirzaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kokand U21

1 Eylül 2020 yılında Turon II

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Mirzhalol Mirzaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirzhalol Mirzaev şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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